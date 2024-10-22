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«Там встретимся»: Земфира* высказалась о своем концерте в России

22 октября 2024
Источник: PersonaStars

48-летняя Земфира (признана в РФ иностранным агентом) во время выступления в Праге поблагодарила российских фанатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Певица отметила, что многие специально прилетают на концерты из России: «Для меня это очень важно. Будем ждать, когда встретимся там. А когда-нибудь мы там встретимся».

Земфира уехала из России в начале 2022 года. Сейчас она живет во Франции и гастролирует по миру с концертами.  

Ранее она пыталась оспорить свой статус иноагента. Однако Министерство юстиции России постановило, что певица занимается антироссийской политической деятельностью. 

* признана в РФ иностранным агентом

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