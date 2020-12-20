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20 декабря 2020, Анастасия Василевская

Официально: Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились

25-летняя Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух поженились. Звезды практически одновременно опубликовали видео из ЗАГСа в инстаграме.

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Лиза Арзамасова и Илья Авербух

В комментариях звездную пару поздравляют Екатерина Стриженова, Зара, Аделина Сотникова, Алексей Ягудин, Нино Нинидзе и другие знаменитости. Судя по комментариям, для многих друзей свадьба актрисы и фигуриста стала полной неожиданностью. Однако внимательные фанаты Лизы еще некоторое время назад заметили, что актриса носит кольцо очень похожее на обручальное, и уже тогда поздравляли девушку со свадьбой.

Напомним, о романе Арзамасовой и Авербуха стало известно в июле 2020-го.  В конце сентября звезды впервые вместе вышли в свет. 

С 1995 по 2007 год фигурист был женат на своей партнерше по танцам на льду Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин. После расставания с женой спортсмен, по слухам, встречался с Алисой Гребенщиковой и Валерией Ланской. В свою очередь, Арзамасовой в разное время СМИ приписывали отношения с Филиппом Бледным и Родионом Газмановым.

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Анастасия ВасилевскаяФото: legion-media.ru
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